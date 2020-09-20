Джимми Батлер объяснил, почему «Майами» позволил «Бостону» сократить счёт в серии

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер поделился мнением после третьего матча финала Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс» (106:117, 2-1).
«Почему уступили в этом матче? Мы играли недостаточно усердно. Я думаю, что мы не сделали ничего из того, что собирались сделать. Мы знали, как „Селтикс“ собираются противостоять нам. Мы не помогали друг другу. Часто мы не делали необходимые дополнительные передачи в нападении. Мы должны играть в баскетбол так, как в прошлых победных встречах. Мы это понимаем. Мы разберёмся. Мы должны стать теми, кто исправит ситуацию. Это часть баскетбола.
Мы всегда хотим выиграть. Иногда не получается. В общем, нам просто нужно играть усерднее, больше сплотиться и стать более сосредоточенными. Не скажу, что мы думали, что нам будет легко в этом матче, потому что это не так. Однако мы должны делать гораздо больше. Нужно стать более упрямой командой. Так сказал Юдонис Хаслем в перерыве, а также перед игрой и после неё. Надеюсь, мы поймём это в следующий раз, когда выйдем на площадку", — приводит слова Батлера ASAP Sports.
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