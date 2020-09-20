Анте Жижич объяснил, почему перешёл в «Маккаби» вместо «Реала»

Бывший центровой «Кливленд Кавальерс» Анте Жижич, перешедший в межсезонье из-за океана в «Маккаби», рассказал, почему предпочёл израильскую команду, невзирая на интерес со стороны мадридского «Реала».

«Ситуация с вирусом была достаточно сложной, ведь я был свободным агентом. Для меня сезон завершился в марте, так что было время на решение. В конце концов, принять его мне было легко. Пообщался с тренером, генеральным менеджером, и мне было просто решиться. Ежедневно получал тысячи сообщений от фанатов, они сыграли большую роль в переходе. Чувствовал, что здесь больше приветствуют мой переход», — приводит слова Жижича Eurohoops.

До отъезда в НБА Жижич выступал в Евролиге в составе турецкой «Дарушшафаки». В регулярных чемпионатах НБА баскетболист провёл 113 матчей, набирая в них 6,0 очка и собирая 3,9 подбора.