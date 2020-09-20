Анте Жижич объяснил, почему перешёл в «Маккаби» вместо «Реала»

Бывший центровой «Кливленд Кавальерс» Анте Жижич, перешедший в межсезонье из-за океана в «Маккаби», рассказал, почему предпочёл израильскую команду, невзирая на интерес со стороны мадридского «Реала».
«Ситуация с вирусом была достаточно сложной, ведь я был свободным агентом. Для меня сезон завершился в марте, так что было время на решение. В конце концов, принять его мне было легко. Пообщался с тренером, генеральным менеджером, и мне было просто решиться. Ежедневно получал тысячи сообщений от фанатов, они сыграли большую роль в переходе. Чувствовал, что здесь больше приветствуют мой переход», — приводит слова Жижича Eurohoops.
До отъезда в НБА Жижич выступал в Евролиге в составе турецкой «Дарушшафаки». В регулярных чемпионатах НБА баскетболист провёл 113 матчей, набирая в них 6,0 очка и собирая 3,9 подбора.
- 20 сентября 2020
-
10:50
-
10:29
-
09:55
-
08:46
-
08:29
-
08:20
-
08:12
-
08:04
-
07:54
-
07:52
-
07:47
-
07:14
-
06:20
- 19 сентября 2020
-
22:21
-
21:06
-
20:40
-
19:58
-
19:05
-
18:27
-
17:49
-
16:54
-
15:51
-
15:24
-
15:13
-
14:33
-
13:34
-
12:52
-
12:12
-
12:00
-
11:52
-
11:50
-
11:16
-
10:49
-
10:34
-
09:59