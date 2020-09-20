Чарльз Баркли — Шакилу О'Нилу: если бы не Уэйд и Брайант, мы бы о тебе вообще не слышали
Легенда НБА, аналитик TNT Чарльз Баркли во время эфира в студии поспорил с коллегой Шакилом О'Нилом.
О'Нил заявил, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заслужил награду MVP сезона, потому что является лучшим игроком современной НБА, в то время как соведущий тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин назвал самым ценным баскетболистом сезона форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо, потому что у того был «лучший сезон». Шак в ответ указал на проблемы с системой голосования, сославшись на свои поражения от Стива Нэша в гонке за MVP начала 2000-х. После этого в спор вмешался Баркли.
«Если бы не Дуэйн Уэйд и Коби Брайант, мы бы о тебе вообще не слышали», — заявил Баркли в эфире.
Шакил О'Нил дал категоричный ответ, кто является MVP сезона НБА
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