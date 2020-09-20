Пол Миллсэп: уехал из Восточной конференции из-за Леброна

Форвард «Денвер Наггетс» Пол Миллсэп рассказал, что в своё время покинул «Атланту Хоукс» и перешёл в команду Западной конференции, чтобы избежать встречи с Леброном Джеймсом.

«Говорил ему, что покинул Восточную конференцию, чтобы избежать встречи с ним, теперь мы оба в Западной конференции. Мы оба дошли до финала конференции и бьёмся за титул. У него есть шанс снова стать чемпионом, в то время как я пытаюсь выиграть первый в карьере титул. Верю, что настал мой шанс добиться желаемого», — приводит слова баскетболиста The Athletic.

Напомним, Леброн Джеймс выступает в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». В финале Западной конференции команда из Калифорнии бьётся с «Денвером». Первый матч серии выиграли «Лейкерс».