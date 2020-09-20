Боец UFC Ковингтон: мне осточертели бесхребетные трусы, такие как Леброн Джеймс
Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон после победы на турнире UFC Fight Night 178 над Тайроном Вудли позволил себе резкие высказывания в адрес форварда «Лос-Анджелес Лейкерс», лидера калифорнийской команды Леброна Джеймса.
«Осточертели эти бесхребетные трусы, такие как Леброн Джеймс», — сказал Ковингтон в интервью после боя, фрагмент которого размещён на странице UFC Russia в «Инстаграме».
Ковингтон известен консервативными взглядами. Ярый сторонник президента США Дональда Трампа и критикует движение Black Lives Matter. На пресс-конференции после турнира он назвал активистов BLM бандитами, а их движение — фальшивым.
Напомним, что Леброн Джеймс активно поддерживает BLM.
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