Боец UFC Ковингтон: мне осточертели бесхребетные трусы, такие как Леброн Джеймс

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон после победы на турнире UFC Fight Night 178 над Тайроном Вудли позволил себе резкие высказывания в адрес форварда «Лос-Анджелес Лейкерс», лидера калифорнийской команды Леброна Джеймса.

«Осточертели эти бесхребетные трусы, такие как Леброн Джеймс», — сказал Ковингтон в интервью после боя, фрагмент которого размещён на странице UFC Russia в «Инстаграме».

Ковингтон известен консервативными взглядами. Ярый сторонник президента США Дональда Трампа и критикует движение Black Lives Matter. На пресс-конференции после турнира он назвал активистов BLM бандитами, а их движение — фальшивым.

Напомним, что Леброн Джеймс активно поддерживает BLM.