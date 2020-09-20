«Возможно, лучший в истории». Мэлоун восхитился уровнем Леброна

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун похвалил роль форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в организации атак команды. «Наггетс» уступают «Лейкерс» (0-1) в серии финала Западной конференции НБА.



«Многие команды утверждают, что хотят бежать, но у них нет такой формы, чтобы делать это в течение 48 минут. «Лейкерс» же замечательно переходят из обороны в атаку. У них есть Леброн Джеймс, который, возможно, лучший в истории пасующий форвард. И он всегда ищет передачами партнёров по команде», – приводит слова Мэлоуна журналист Джоэл Раш на своей странице в «Твиттере».

35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считался одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо, но в итоге не был признан самым ценным игроком. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. В Орландо Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере. Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».