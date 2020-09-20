Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Возможно, лучший в истории». Мэлоун восхитился уровнем Леброна

«Возможно, лучший в истории». Мэлоун восхитился уровнем Леброна
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун похвалил роль форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в организации атак команды. «Наггетс» уступают «Лейкерс» (0-1) в серии финала Западной конференции НБА.

«Многие команды утверждают, что хотят бежать, но у них нет такой формы, чтобы делать это в течение 48 минут. «Лейкерс» же замечательно переходят из обороны в атаку. У них есть Леброн Джеймс, который, возможно, лучший в истории пасующий форвард. И он всегда ищет передачами партнёров по команде», – приводит слова Мэлоуна журналист Джоэл Раш на своей странице в «Твиттере».

35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считался одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо, но в итоге не был признан самым ценным игроком. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. В Орландо Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере. Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020