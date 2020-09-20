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«Соседи гордятся». В честь выступающей против Лукашенко Левченко сделали плакат

«Соседи гордятся». В честь выступающей против Лукашенко Левченко сделали плакат
Баскетбол / Еврокубок 0

Соседи белорусской баскетболистки Елены Левченко украсили подъезд на улице Полевой плакатом с изображением спортсменки, сообщает TUT.BY.

Как рассказали жильцы дома, все ленточки и другую атрибутику во дворах убирают очень быстро. Они это связывают с тем, что в доме проживает генеральный прокурор Андрей Швед.

Фото: Фото из личного архива читателя TUT.BY

Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010-м сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.

Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах президента Беларуси, победу на которых одержал Александр Лукашенко.

Входит в число 550 спортсменов, которые подписались под соответствующим обращением. В их числе многие звезды белорусского спорта — Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.

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