«Соседи гордятся». В честь выступающей против Лукашенко Левченко сделали плакат

Соседи белорусской баскетболистки Елены Левченко украсили подъезд на улице Полевой плакатом с изображением спортсменки, сообщает TUT.BY.
Как рассказали жильцы дома, все ленточки и другую атрибутику во дворах убирают очень быстро. Они это связывают с тем, что в доме проживает генеральный прокурор Андрей Швед.
Фото: Фото из личного архива читателя TUT.BY
Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010-м сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.
Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах президента Беларуси, победу на которых одержал Александр Лукашенко.
Входит в число 550 спортсменов, которые подписались под соответствующим обращением. В их числе многие звезды белорусского спорта — Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.
- 20 сентября 2020
-
15:55
-
15:53
-
15:39
-
14:48
-
14:37
-
14:33
-
13:38
-
12:48
-
11:55
-
10:50
-
10:29
-
09:55
-
08:46
-
08:29
-
08:20
-
08:12
-
08:04
-
07:54
-
07:52
-
07:47
-
07:14
-
06:20
- 19 сентября 2020
-
22:21
-
21:06
-
20:40
-
19:58
-
19:05
-
18:27
-
17:49
-
16:54
-
15:51
-
15:24
-
15:13
-
14:33
-
13:34