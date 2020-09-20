Римас Куртинайтис: мужских качеств не хватает у некоторых наших игроков

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис подвёл итог стартового матча сезона Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (67:79).



«Как бывший спортсмен, не понимаю некоторых ребят, некоторые травмы не понимаю. Мы стали такие нежные, что каждый контакт, каждое падение — сразу на две недели травма. У меня большие претензии к докторам. Мы мужики в первую очередь! Во-вторых, баскетбол — контактная и жесткая игра. Не говорю про единоборства, там, наверное, людям больно, но они выходят и бьются. Мужских качеств не хватает у некоторых наших игроков. Ждем возвращения Шведа — он половина нашей команды», — приводит слова Куртинайтиса «Р-Спорт».

В следующем матче «Химки» 23 сентября на выезде встретятся с «Нижним Новгородом». «Зенит» в тот же день дома сыграет с «Зелена Гурой».