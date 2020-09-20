Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд посмеялись над побрившимся налысо Лэнсом Стивенсоном

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и легенда «Майами Хит» Дуэйн Уэйл посмеялись над побрившимся налысо экс-игроком НБА, ныне выступающий за китайский «Ляонин» атакующим защитником Лэнсом Стивенсоном.
Джеймс и Уэйд поставили ироничные эмоджи в комментариях под постом Стивенсона в «Инстаграме», где он предстал в новом образе.
Фото доступно на странице Лэнса Стивенсона в «Инстаграме».
35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считался одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо, но в итоге не был признан самым ценным игроком. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. В Орландо Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере. Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».
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