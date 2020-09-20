Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Паскуаль прокомментировал игру с «Химками» и рассказал, на сколько выбыли Пангос и Хвостов

Паскуаль прокомментировал игру с «Химками» и рассказал, на сколько выбыли Пангос и Хвостов
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль прокомментировал победу своей команды в матче Единой лиги ВТБ над «Хиками» (79:67) и рассказал, когда стоит ожидать возвращения в строй Дмитрия Хвостова и Кевина Пангоса.

«Счастливы победе, хорошее начало сезона. Обе команды ещё не полностью готовы, так что игра смотрелась как предсезонная, но это нормально в текущей ситуации. Важно, что обе команды играли с характером, бились. Мы сегодня довольны прежде всего защитой, мы контролировали игру по большей части и дали „Химкам“ набрать не так много очков. И четвёртая четверть отличная была с нашей стороны.

Что касается травм, то пока мы не знаем точно, но, скорее всего, Гудайтис будет готов играть в следующем матче. С Пангосом и Хвостовым придётся подождать. Может, на следующей неделе выйдут уже, но максимум две недели пропустят", — приводит слова Паскуаля «Р-Спорт».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020