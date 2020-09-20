Паскуаль прокомментировал игру с «Химками» и рассказал, на сколько выбыли Пангос и Хвостов

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль прокомментировал победу своей команды в матче Единой лиги ВТБ над «Хиками» (79:67) и рассказал, когда стоит ожидать возвращения в строй Дмитрия Хвостова и Кевина Пангоса.
«Счастливы победе, хорошее начало сезона. Обе команды ещё не полностью готовы, так что игра смотрелась как предсезонная, но это нормально в текущей ситуации. Важно, что обе команды играли с характером, бились. Мы сегодня довольны прежде всего защитой, мы контролировали игру по большей части и дали „Химкам“ набрать не так много очков. И четвёртая четверть отличная была с нашей стороны.
Что касается травм, то пока мы не знаем точно, но, скорее всего, Гудайтис будет готов играть в следующем матче. С Пангосом и Хвостовым придётся подождать. Может, на следующей неделе выйдут уже, но максимум две недели пропустят", — приводит слова Паскуаля «Р-Спорт».
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