Легенде «Реала» в 1,5 раза урежут зарплату

Руководство мадридского «Реала» приняло решение сократить зарплату разыгрывающему защитнику Серхио Льюлю в полтора раза, сообщает Defensa Central.
В минувшем сезоне один из лидеров команды получал по контракту 2,5 млн евро. С началом пандемии коронавируса Льюль согласился на временное сокращение зарплаты, как и все остальные баскетболисты. В этот период предполагалось, что Льюлю по контракту будет положено 1,7 млн евро.
Невзирая на то что новый сезон планируют провести в полноценном формате, в Мадриде по-прежнему не готовы возвращать Льюлю былой уровень зарплаты. «Реал» намерен сохранить выплаты в размере 1,7 млн на постоянной основе.
Отметим, Серхио в минувшем сезоне вернулся на паркет после тяжёлой травмы и не демонстрировал прежнего уровня выступлений.
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