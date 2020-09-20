Легенде «Реала» в 1,5 раза урежут зарплату

Руководство мадридского «Реала» приняло решение сократить зарплату разыгрывающему защитнику Серхио Льюлю в полтора раза, сообщает Defensa Central.

В минувшем сезоне один из лидеров команды получал по контракту 2,5 млн евро. С началом пандемии коронавируса Льюль согласился на временное сокращение зарплаты, как и все остальные баскетболисты. В этот период предполагалось, что Льюлю по контракту будет положено 1,7 млн евро.

Невзирая на то что новый сезон планируют провести в полноценном формате, в Мадриде по-прежнему не готовы возвращать Льюлю былой уровень зарплаты. «Реал» намерен сохранить выплаты в размере 1,7 млн на постоянной основе.

Отметим, Серхио в минувшем сезоне вернулся на паркет после тяжёлой травмы и не демонстрировал прежнего уровня выступлений.