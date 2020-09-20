Кущенко: «Химки» показали пример остальным, как проводить игры в новых санитарных условиях

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил, что «Химки» показали остальным клубам турнира пример того, как проводить матчи в условиях эпидемиологической обстановки.
«Прежде всего хочу отметить тот факт, что матч проходил в условиях особой эпидемиологической ситуации, по новым санитарным регламентам, разработанным лигой. Была чистая зона, куда пускали только по предварительным справкам и аккредитациям, причём справки получаются исключительно из известных нам лабораторий. В перерыве обрабатывались паркет, сиденья, мячи постоянно протирались специальным раствором. В чистой зоне были только люди, задействованные в организации матча и технических и эпидемиологических мероприятий.
Тут я хочу выразить благодарность хозяевам матча, что не спустя рукава отнеслись к рекомендациям лиги и показали пример всем остальным, как надо проводить матчи в новых санитарных условиях. Матч проводился по тем условиям, которые разрешены в Подмосковье, и всё было строго. Важно, что большинство болельщиков было в масках и со средствами индивидуальной защиты. Такая самоорганизованность стала нормой и проходит в автоматическом режиме, как почистить зубы с утра", — приводит слова Кущенко ТАСС.
Напомним, в первом матче сезона Единой лиги ВТБ «Химки» уступили «Зениту» (67:79).
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