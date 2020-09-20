Яннис Адетокунбо ничего не обещал «Милуоки»

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо ничего не обещал руководству клуба в контексте своего будущего, утверждает Pick and Roll. Ранее сообщалось, что Адетокунбо встретился с владельцем клуба. На встрече владелец Марк Ласри сообщил, что готов платить налог на роскошь для привлечения статусных игроков.

Тем не менее издание утверждает, что Адетокунбо не стал обещать бизнесмену продолжение сотрудничества. Адетокунбо станет неограниченно свободным агентом в межсезонье-2021. По информации СМИ, Янниса хотят заполучить «Голден Стэйт Уорриорз» и «Майами Хит». Поэтому «Бакс» могут попытаться обменять его уже после окончания текущего сезона.

Сам Адетокунбо говорил, что остался доволен результатами встречи с владельцем «Милуоки». При этом он не прояснил ситуацию со своим будущим.