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Гомельский оценил перспективы «Детройта» и Михайлюка в следующем сезоне

Гомельский оценил перспективы «Детройта» и Михайлюка в следующем сезоне
Баскетбол / НБА 0

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о перспективах «Детройт Пистонс» в новом сезоне НБА. За клуб из Детройта выступает украинский лёгкий форвард Святослав Михайлюк.

«Судя по тому, что в руководстве НБА и в профсоюзе игроков вопрос о времени начала следующего сезона и том в какой форме он должен проходить, то надежд на то, что он (сезон) начнётся до Нового года совсем мало. Что касается формулы, то НБА не может себе позволить провести ещё один сезон в «пузыре». Слишком дорого и слишком убыточно. Значит, будет с разъездами, если, конечно, позволит пандемия.

«Детройт» и в следующем сезоне в плей-офф не попадёт. Нет достаточно качественного состава. А у Михайлюка прибавится конкурентов на позиции атакующего защитника», — написал Гомельский в своей конференции.

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