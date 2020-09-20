«Милан» выиграл Суперкубок Италии
«Милан» обыграл «Виртус» (75:68) в финале Суперкубка Италии.
В составе «Милана» лучшую результативность показал форвард Луиджи Датоме — 17 очков и 6 подборов. В активе Кевина Пантера 14 баллов в графе результативности, у Малкольма Дилэйни — 11. Бывшие игроки ЦСКА разыгрывающий Серхио Родригес и центровой Кайл Хайнс набрали по 9 очков. У «Виртуса» 13 очков и 8 подборов на счету Амара Алибеговича. По 12 очков набрали Джулиан Гэмбл и Авуду Абасс. Ещё один бывший московский «армеец» Милош Теодосич записал себе в актив 6 очков и 8 передач.
Команда Этторе Мессины выиграла первый трофей сезона-2020/2021. 2 октября «Милан» стартует в Евролиге выездным матчем с «Баварией» на арене «Ауди Дом» в Мюнхене.
Набрали «пенсионеров» и наивно на что-то рассчитывают. Недопустимая ошибка «Милана»
Знаменитый Джорджо Армани собрал в своей команде сразу четырёх бывших московских «армейцев». Дело в том, что их лучшие годы давно позади.
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