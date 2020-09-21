Леброн Джеймс резко возмутился из-за тюремного приговора белой женщине

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс возмутился условиями тюремного заключения актрисы Лори Лафлин, сообщает Fox News. Четырёхкратный MVP НБА недоволен тем фактом, что Лафлин разрешили самой выбрать место отбывания заключения.

«Она будет выбирать что!? Я смеюсь, потому что иногда нужно просто перестать плакать! Для меня это не имеет никакого смысла. Мы просто хотим такого же обращения, если совершаем одно и то же преступление, вот и всё. Мы просим слишком много? Дайте угадаю, да. Да, я знаю! Мы просто будем идти вперед и не ждать подачек! Сильные, черные и влиятельные», — написал Джеймс на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно на странице Леброна Джеймса в «Инстаграме».

56-летняя Лафлин подала заявление о помещении в тюрьму в Викторвилле, штат Калифорния, которая находится недалеко от её дома в Калифорнии. В августе Лафлин приговорили к двум месяцам тюремного заключения и 100 часам общественных работ, а также оштрафовали на $ 150 тыс. за участие в скандале со взяточничеством при поступлении дочерей в колледж. Она признала себя виновной по одному пункту обвинения в сговоре с целью мошенничества.



Актрису и её мужа-модельера Массимо Джаннулли обвинили в том, что они заплатили $ 500 тыс, чтобы подкупить как минимум одного тренера университета Южной Калифорнии, который должен был взять двух их дочерей в команду по академической гребле, несмотря на слабые результаты в этом виде спорта.