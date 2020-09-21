«Лейкерс» обыграли «Наггетс» во втором матче финала Запада с разницей в два очка

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» состоялся второй матч финальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой команды из Лос-Анджелеса с разницей всего лишь в два очка — 105:103.

Самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Энтони Дэвис, набравший 31 очко и сделавший 9 подборов. Вторая результативность — у Леброна Джеймса, сделавшего дабл-дабл: 26 очков, 11 подборов. Лучший показатель набранных очков среди игроков «Денвера» — у серба Николы Йокича: 30 очков, 6 подборов.

Таким образом, «Лейкерс» ведут в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Следующий матч между командами пройдёт 23 сентября и начнётся в 4:00 мск.