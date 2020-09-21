«Лейкерс» обыграли «Наггетс» во втором матче финала Запада с разницей в два очка
В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» состоялся второй матч финальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой команды из Лос-Анджелеса с разницей всего лишь в два очка — 105:103.
Самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Энтони Дэвис, набравший 31 очко и сделавший 9 подборов. Вторая результативность — у Леброна Джеймса, сделавшего дабл-дабл: 26 очков, 11 подборов. Лучший показатель набранных очков среди игроков «Денвера» — у серба Николы Йокича: 30 очков, 6 подборов.
Таким образом, «Лейкерс» ведут в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Следующий матч между командами пройдёт 23 сентября и начнётся в 4:00 мск.
НБА - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
21 сентября 2020, понедельник. 02:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
105 : 103
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 31, Джеймс - 26, Грин - 11, Колдуэлл-Поуп - 11, Карузо - 9, Кузма - 8, Макги - 3, Рондо - 3, Ховард - 3, Адетокунбо, Брэдли, Дадли, Кейкок, Кук, Моррис, Смит, Уэйтерс, Хортон-Такер
Денвер Наггетс: Йокич - 30, Маррей - 25, Портер - 15, Моррис - 9, Грант - 7, Миллсэп - 6, Дозьер - 3, Крэйг - 3, Харрис - 3, Пламли - 2, Бартон, Бол, Бэйтс-Диоп, Вонле, Дэниелс, Кук, Чанчар
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