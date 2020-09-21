Дэвис повторил уникальное достижение Орри в матче с «Денвером»

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис принёс своей команде победу во втором матче финальной серии Западной конференции НБА точным трёхочковым броском за мгновение до финальной сирены. Игра завершилась со счётом 105:103. Таким образом, Дэвис стал первым с 2002 года игроком, забившим победный баззер в финале конференции, сообщается в «твиттере» лиги.

18 лет назад то же самое сделал форвард Роберт Орри, также выступавший за «Лейкерс». Он принёс своей команде победу в серии с «Сакраменто Кингз». В том сезоне команда из Лос-Анджелеса стала чемпионом НБА.

27-летний Дэвис выступает за «Лейкерс» с 2019 года, ранее он играл за «Нью-Орлеан Пеликанс» и был выбран этой командой в первом раунде драфта 2012 года. Дэвис — семикратный участник Матча звёзд НБА и олимпийский чемпион в составе сборной США.