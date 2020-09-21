Никола Йокич — о попадании Энтони Дэвиса: великие игроки забивают отличные броски

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич после второго матча финала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (103:105, 0-2) отдал должное лидерам соперников Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису.

«У „Лейкерс“ есть два действительно хороших игрока. Вероятно, Леброн Джеймс — лучший игрок НБА, а Энтони Дэвис — лучший скорер лиги. Справиться с ними непросто. Они действительно талантливы. Мы можем просто усложнить им жизнь, заставить их чувствовать себя некомфортно. Но они действительно талантливы. Они могут найти решения даже при плотной опеке. Нам просто нужно оставаться сконцентрированными и доставлять им неудобства на паркете.

В последней атаке было ясно, что бросит либо Дэвис, либо Леброн. Мы знали это. Просто произошло небольшое недопонимание. У Дэвиса была хорошая траектория броска сразу после выпуска мяча. Я вроде как почувствовал это. Думаю, что великие игроки забивают отличные броски. Он сделал это. Он действительно хороший игрок", — приводит слова Йокича ASAP Sports.

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