Леброн Джеймс ответил бойцу UFC Ковингтону, который назвал его бесхребетным трусом
Лёгкий форвад «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обратился к бойцу UFC Колви Ковингтону, ранее назвавшему его «бесхребетным трусом».
«Со стороны можно говорить всё, что угодно, но почему-то любой из таких говорящих выходит на ринг или на паркет и 10 случаях из 10 наделает в штаны», — сказал Леброн после второго матча финальной серии Западной конференции с «Денвер Наггетс».
Ковингтон известен консервативными взглядами. Ярый сторонник президента США Дональда Трампа, он критикует движение Black Lives Matter. На пресс-конференции после турнира UFC Fight NIght 178 он назвал активистов BLM бандитами, а их движение — фальшивым. «Осточертели эти бесхребетные трусы, такие как Леброн Джеймс», — сказал Ковингтон.
Боец UFC Ковингтон: мне осточертели бесхребетные трусы, такие как Леброн Джеймс
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