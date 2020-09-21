Леброн Джеймс ответил бойцу UFC Ковингтону, который назвал его бесхребетным трусом

Лёгкий форвад «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обратился к бойцу UFC Колви Ковингтону, ранее назвавшему его «бесхребетным трусом».

«Со стороны можно говорить всё, что угодно, но почему-то любой из таких говорящих выходит на ринг или на паркет и 10 случаях из 10 наделает в штаны», — сказал Леброн после второго матча финальной серии Западной конференции с «Денвер Наггетс».

Ковингтон известен консервативными взглядами. Ярый сторонник президента США Дональда Трампа, он критикует движение Black Lives Matter. На пресс-конференции после турнира UFC Fight NIght 178 он назвал активистов BLM бандитами, а их движение — фальшивым. «Осточертели эти бесхребетные трусы, такие как Леброн Джеймс», — сказал Ковингтон.