Энтони Дэвис объяснил, почему победный бросок совершал он, а не Леброн

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался о последней атаке во втором матче финала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (105:103, 2-0), когда право совершить решающий бросок получил он, а не Леброн Джеймс.

«Леброн подвердиn, что около четырёх дней я постоянно говорил ему: „Я должен сделать такой бросок. Я должен забить“. Он ответил: „Всё нормально, ты сделаешь это“. Мы знали, что у нас нет тайм-аутов. Осталось 2,8 секунды. Мы строили комбинацию через Леброна, который за свою карьеру выигрывал несколько матчей бросками с сиреной. Мы хотели, чтобы он вытащил нас. Но я просто видел, как действовал „Денвер“. Мэйсон Пламли в некотором роде отошёл от меня, поэтому я знал, что у меня появится хорошая возможность для броска, когда соперник сосредоточен на Леброне. Я просто посмотрел на Рэджона Рондо, посмотрел ему в глаза. Он сделал отличный пас, и я в итоге забил. Но это было похоже на безумное владение. Мы вышли победителями. Сегодня все сыграли отлично. Это были командные усилия. Теперь мы должны подготовиться к третьей игре», — приводит слова Дэвиса Asap Sports.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.