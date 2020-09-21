Баркли незадолго до победного броска Дэвиса: у него нет менталитета убийцы
Легенда НБА, а ныне эксперт TNT Чарльз Баркли в перерыве второй встречи финала Западной конференции НБА «Лос-Анджелес Лейкеос» — «Денвер Наггетс» поставил под сомнение умение Энтони Дэвиса играть в напряжённых концовках. В итоге Дэвис забросил победный трёхочковый бросок с финальной сиреной и набрал 10 последних очков команды «Лейкерс» в матче.
«Энтони Дэвис должен быть лучшим игроком в мире, но у него нет менталитета убийцы. Энтони Дэвис — просто хороший парень, который является отличным игроком», — приводит слова Баркли Clutch Points.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
«Лейкерс» обыграли «Наггетс» — 105:103. Счёт в серии до четырёх побед стал 2-0.
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