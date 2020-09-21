Мэджик Джонсон — о решающем броске Дэвиса: «Лейкерс» отрабатывали эту комбинацию

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон прокомментировал победный трёхочковый бросок форварда калифорнийской команды Энтони Дэвиса во втором матче финальной серии Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (105:103).

«Лейкерс» идеально разыграли ввод мяча под трёхочковый бросок Энтони Дэвиса. Нужно выразить уважение тренеру Вогелю, ведь у «Лейкерс» не было тайм-аута, а это значит, что они отрабатывали эту комбинацию на тренировках», — написал Джонсон в «Твиттере».

27-летний Дэвис выступает за «Лейкерс» с 2019 года, ранее он играл за «Нью-Орлеан Пеликанс» и был выбран этой командой в первом раунде драфта 2012 года. Дэвис — семикратный участник Матча звёзд НБА и олимпийский чемпион в составе сборной США.