Айзея Томас объяснил, почему «Денвер» не сможет обыграть «Лейкерс» в серии

Легенда «Детройт Пистонс» Айзея Томас выразил мнение, что «Денвер Наггетс», который уступает в финальной серии Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» — 0-2, вряд ли способен переломить ход противостояния.



«Прямо сейчас я сомневаюсь в способности «Наггетс» обыграть «Лейкерс» в серии. У них определённо есть талант, но обладают ли они достаточным баскетбольным IQ, чтобы соперничать с Леброном Джеймсом? Он умён и способен предугадывать, как вы собираетесь действовать в обороне. Леброн использует это. Они с Дэвисом идеальная пара для атак во всех областях.

Энтони был разыгрывающим в старшей школе, прежде чем у него начался скачок роста. Он немного напоминает мне Маркуса Кэмби», — приводит слова Томаса Clutch Points.