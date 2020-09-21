«Да начнётся сезон!» Седокова опубликовала фото с арены «Химок»

Супруга баскетболиста «Химок» Яниса Тиммы – известная певица Анна Седокова поделилась на своей странице в социальной сети фотографией с домашней арены подмосковного клуба.



«Да начнётся сезон! Не подскажете, какое сегодня число? 21 сентября? Кажется, мы все пережили это 20 сентября, когда «нас всех закроют». Баскетбольная Лига ВТБ открылась. Пока не ясно, как и что будет с Евролигой. Не ясно, что будет с планетой в целом. Но мы пережили 20-е, а значит, живём дальше.

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Я люблю носить маску и уважаю социальную дистанцию. Да, это местами неудобно, но это границы, о которых нам необходимо помнить. А другим уважать. Начинается сезон простуд, так что берегите, пожалуйста, себя и одевайтесь теплее. А со всем остальным мы обязательно справимся», — написала она под снимком.

Фото доступно на странице Анны Седоковой в «Инстаграме».