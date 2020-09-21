Йокич прокомментировал борьбу с Ховардом и Макги после матча плей-офф с «Лейкерс»

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич после второго матча финала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (103:105, 0-2) прокомментировал своё противостояние на площадке с игроками соперника – Дуайтом Ховардом и Джавэйлом Макги.



«Это баскетбольный матч. Ховард – большой парень. Он знает свою роль, и у него действительно хорошо получается справляться с нею. Но в конечном счёте это не моё с ним противостояние, это борьба «Наггетс» с «Лейкерс».

Это касается и Джавэйла Макги, и всех тех, кто у них есть. Не думаю об этом. Кто бы там ни был против меня, я попытаюсь победить его, выиграть игру. Что есть, то есть. Опять же, это не «я» против «них», это «Наггетс» против «Лейкерс», — приводит слова Йокича ASAP Sports.