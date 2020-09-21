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Леброну придётся пожертвовать $ 16,2 млн зарплаты, чтобы Адетокунбо перешёл в «Лейкерс»

Леброну придётся пожертвовать $ 16,2 млн зарплаты, чтобы Адетокунбо перешёл в «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Согласно отчёту ESPN, на звезду «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо претендуют сразу несколько клубов, включая «Лос-Анджелес Лейкерс», но фаворитом в борьбе за греческого форварда является «Майами Хит».

Если «Лейкерс» всерьёз рассчитывают заполучить Адетокунбо, то их лидеру Леброну Джеймсу придётся пожертвовать $ 16,2 млн из своей зарплаты.

Напомним, что среди команд, в которых может оказаться в следующем сезоне Яннис, также назывались «Торонто Рэпторс», «Даллас Маверикс» и «Нью-Йорк Никс».

Сам грек, получивший приз MVP в нынешнем сезоне, ранее провёл встречу с совладельцем «Милуоки», после которой стороны были настроены оптимистично. В «Твиттере» грек намекнул болельщикам «Милуоки», что ждёт встречи с ними в сезоне-2020/2021.

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