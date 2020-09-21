Леброну придётся пожертвовать $ 16,2 млн зарплаты, чтобы Адетокунбо перешёл в «Лейкерс»

Согласно отчёту ESPN, на звезду «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо претендуют сразу несколько клубов, включая «Лос-Анджелес Лейкерс», но фаворитом в борьбе за греческого форварда является «Майами Хит».



Если «Лейкерс» всерьёз рассчитывают заполучить Адетокунбо, то их лидеру Леброну Джеймсу придётся пожертвовать $ 16,2 млн из своей зарплаты.



Напомним, что среди команд, в которых может оказаться в следующем сезоне Яннис, также назывались «Торонто Рэпторс», «Даллас Маверикс» и «Нью-Йорк Никс».



Сам грек, получивший приз MVP в нынешнем сезоне, ранее провёл встречу с совладельцем «Милуоки», после которой стороны были настроены оптимистично. В «Твиттере» грек намекнул болельщикам «Милуоки», что ждёт встречи с ними в сезоне-2020/2021.