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Энтони Дэвис: Алекс Карузо — истинный величайший игрок всех времён

Энтони Дэвис: Алекс Карузо — истинный величайший игрок всех времён
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис похвалил защитника команды Алекса Карузо, который во втором матче финальной серии Западной конференции с «Денвер Наггетс» (105:103, 2-0) стал автором эффектного данка, а также набрал 9 очков, 2 подбора и 2 передачи.

«Алекс Карузо – истинный величайший игрок всех времён. Он решает для команды во время важных моментов, исполняет данки с сопротивлением. Отлично играет, выкладывается. Ни у кого в команде нет такого боевого духа», – заявил после игры Дэвис, его слова приводит The Sports Rush.

Энтони принёс своей команде победу точным трёхочковым броском за мгновение до финальной сирены. Дэвис стал первым с 2002 года игроком, забившим победный баззер в финале конференции. «Лейкерс» после этой победы ведут в противостоянии со счётом 2-0.

Третий матч между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» пройдёт 23 сентября и начнётся в 4:00 мск.

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