Энтони Дэвис: Алекс Карузо — истинный величайший игрок всех времён

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис похвалил защитника команды Алекса Карузо, который во втором матче финальной серии Западной конференции с «Денвер Наггетс» (105:103, 2-0) стал автором эффектного данка, а также набрал 9 очков, 2 подбора и 2 передачи.
«Алекс Карузо – истинный величайший игрок всех времён. Он решает для команды во время важных моментов, исполняет данки с сопротивлением. Отлично играет, выкладывается. Ни у кого в команде нет такого боевого духа», – заявил после игры Дэвис, его слова приводит The Sports Rush.
Энтони принёс своей команде победу точным трёхочковым броском за мгновение до финальной сирены. Дэвис стал первым с 2002 года игроком, забившим победный баззер в финале конференции. «Лейкерс» после этой победы ведут в противостоянии со счётом 2-0.
Третий матч между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» пройдёт 23 сентября и начнётся в 4:00 мск.
- 21 сентября 2020
-
16:12
-
14:59
-
14:13
-
13:41
-
13:27
-
12:43
-
11:33
-
11:22
-
11:06
-
10:34
-
09:35
-
08:57
-
08:54
-
08:54
-
08:33
-
08:22
-
07:53
-
07:50
-
07:39
-
07:29
-
06:45
-
05:22
-
00:30
-
00:26
- 20 сентября 2020
-
23:30
-
22:18
-
21:27
-
21:10
-
20:17
-
18:18
-
17:50
-
17:43
-
17:00
-
16:12
-
16:05