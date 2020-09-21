Лоусон отреагировал на вечную дисквалификацию за сексистские посты о китайских женщинах

Экс-игрок НБА и защитник «Фуцзяня» Тай Лоусон, который был пожизненно дисквалифицирован Китайской баскетбольной ассоциацией (КБА) за публикацию оскорбительных постов в адрес женщин, заявил, что не хотел своими действия выказать неуважение к кому бы то ни было.



«Люди сказали мне не говорить об этом… но я должен попытаться объясниться. Я, наверное, наименее расистский человек, которого вы встречали в своей жизни. Я не хотел выказать неуважение. Все, кто знаком со мной в Китае, знают, что я не такой человек», — приводит слова Лоусона MSN.



Лоусон посетил одно из развлекательных заведений в Поднебесной, после чего сделал несколько оскорбительных постов о китайских женщинах, что возмутило местное общество. Клуб осудил действия игрока.