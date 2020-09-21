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Эксперт: Рондо нашёл Дэвиса, который сделал то, что не мог Леброн

Эксперт: Рондо нашёл Дэвиса, который сделал то, что не мог Леброн
Баскетбол / НБА 0

Журналист Скип Бэйлесс считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не захотел брать на себя инициативу в рещающей атаке во втором матче серии финала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (105:103, 2-0), когда Энтони Дэвис реализовал победный трёхочковый бросок с финальной сиреной.

«У Леброна выдалась ужасная четвёртая четверть. Он не хотел брать на себя инициативу в последнем владении, которое было рассчитано под него. Даже не пытался открываться. Так что Рэджон Рондо нашёл передачей Энтони Дэвиса, который сделал то, что не мог Леброн», – написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».

Бэйлесс является одним из самых ярых критиков Леброна Джеймса среди экспертов НБА. При этом он недавно признал, что MVP лиги должен был стать именно Джеймс, а не форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.

Ярый критик Леброна: Джеймс должен был стать MVP сезона
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