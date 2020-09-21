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«Клипперс» приняли решение по Каваю Леонарду, Полу Джорджу и раскрыли планы на межсезонье

«Клипперс» приняли решение по Каваю Леонарду, Полу Джорджу и раскрыли планы на межсезонье
Баскетбол / НБА 0

«Лос-Анджелес Клипперс» собирается сохранить в составе форвардов Кавая Леонарда и Пола Джорджа, несмотря на ранний вылет из плей-офф НБА в серии второго раунда с «Денвер Наггетс» (3-4).

«Леонард и Джордж хотели играть вместе, они хотели побороться за титул в Лос-Анджелесе, и это стремление не ослабло, несмотря на неудачу. Игроки и тренеры покинули арену во вторник вечером в подавленном состоянии, но всё ещё с оптимизмом смотрят на сезон-2020/2021.

Команды-контендеры ожидают, что «Клипперс» попытаются выменять плеймейкера. Монтрез Харрелл становится свободным агентом, потенциально это может сделать Джамайкл Грин (опция игрока). Харрелл и «Клипперс» обоюдно заинтересованы в продлении контракта, но ожидается, что Монтрез будет востребован на рынке и получит несколько предложений от других клубов», — отметил обозреватель Шамс Чарания.

Хотя ходят слухи о том, что фронт-офис потенциально рассматривает возможность обмена Джорджа после неутешительного выступления в плей-офф, но в настоящий момент эта информация кажется неправдивой. Ранее «Клипперс» решили сохранить главного тренера Дока Риверса.

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