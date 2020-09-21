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Игроки «Клипперс» с недоумением восприняли реакцию Пола Джорджа на провал в плей-офф НБА

Игроки «Клипперс» с недоумением восприняли реакцию Пола Джорджа на провал в плей-офф НБА
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж обратился к команде с воодушевляющей речью, однако она была воспринята с недоумением, сообщил инсайдер Шэмс Чарания.

«В раздевалке после матча Джордж сказал товарищам по команде оставаться преданными делу и выразил надежду, что все игроки вернутся в команду в межсезонье и будут готовы к следующей гонке за титулом. По словам источников, это было встречено недоумением, потому что Джордж не подкрепил эти слова действиями в серии плей-офф, а в команде есть несколько потенциальных свободных агентов, которым нужно принять решение о своём будущем», — приводит слова инсайдера Шэмса Чарании Clutch Points.

Джордж, который использует прозвище Playoff P, набрал всего 10 очков в решающем, седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Денвер Наггетс» (89:104, 3-4).

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