Игроки «Клипперс» с недоумением восприняли реакцию Пола Джорджа на провал в плей-офф НБА

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж обратился к команде с воодушевляющей речью, однако она была воспринята с недоумением, сообщил инсайдер Шэмс Чарания.
«В раздевалке после матча Джордж сказал товарищам по команде оставаться преданными делу и выразил надежду, что все игроки вернутся в команду в межсезонье и будут готовы к следующей гонке за титулом. По словам источников, это было встречено недоумением, потому что Джордж не подкрепил эти слова действиями в серии плей-офф, а в команде есть несколько потенциальных свободных агентов, которым нужно принять решение о своём будущем», — приводит слова инсайдера Шэмса Чарании Clutch Points.
Джордж, который использует прозвище Playoff P, набрал всего 10 очков в решающем, седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Денвер Наггетс» (89:104, 3-4).
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