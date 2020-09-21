Кириленко: у меня есть всегда куча предложений по другой работе, в том числе и в НБА

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что не воспринимает свою должность как ношу и получает удовольствие от работы.

«Я это не воспринимаю как какую-то ношу. Я удовольствие от своей работы получаю. Хотя у меня есть всегда куча предложений по другой работе, в том числе и в НБА. Когда шёл в РФБ, наметил себе 10-летний срок, который я хотел посвятить именно работе в российском баскетболе. Я не знаю, куда это выведет. Но у меня есть роскошная возможность не думать пока о конечном результате, потому что, как я говорил, мне важны тренды. И я не жду, что при мне сборная выиграет Олимпиаду и мы будем героями. Мне просто хочется сделать так, чтобы следующий человек, который после меня придёт, пришёл в хорошую ситуацию с точки зрения структуры и у него была бы возможность дальше уже реализовывать своё видение. Но уже на некоем фундаменте», — приводит слова Кириленко «Коммерсант».