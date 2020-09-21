Перкинс: у «Денвера» нет ни малейшего шанса выиграть серию у «Лейкерс»
Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что у «Денвер Наггетс» нет ни малейшего шанса обыграть «Лейкерс» в серии финала Западной конференции НБА.
«Этого не произойдёт. Только не против этих «Лейкерс», только не против этой чемпионской команды. Мне нравится, как «Наггетс» сражаются, но у них нет шансов одержать победу в этой серии. Более того, они могут проиграть всухую. Прогнозировал проигрыш «Денвера» в пяти матчах, но они могут проиграть и всухую. У них нет ни малейшего шанса совершить камбэк и выиграть эту серию», – приводит слова Перкинса твиттер-аккаунт Get Up.
«Лос-Анджелес» обыграл «Денвер» (105:103) во втором матче и повёл в серии — 2-0.
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