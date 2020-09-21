Украинский игрок «Барселоны»: все рады, что Месси остался в команде

Украинский баскетболист «Барселоны» Артём Пустовой поделился мнением о Лионеле Месси и его решении остаться в каталонском клубе.



«Нас, баскетболистов, не слишком волновала судьба Месси, однако в городе, конечно, об этом говорили очень много. Даже работники клуба.



Все понимают, что уже тот факт, что Месси хотел уйти, это плохо само по себе, ведь он фантастический игрок, но здесь еще был коммерческий момент. В городе ежедневно просто невероятное число туристов покупает футболки «Барсы», и едва ли не 90% всех футболок — с фамилией Лео. Это могла быть огромная финансовая потеря. Все рады, что он все-таки остался», — приводит слова Артёма Пустового Basket.com.ua.



Напомним, Месси собирался покинуть «Барселону» и требовал досрочного расторжения контракта с клубом, который действует до лета 2021 года.