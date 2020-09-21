Дуэйн Уэйд: Энтони Дэвис просто заткнул нас всех. Вот это да!

Бывший игрок «Майами Хит» Дуэйн Уэйд поделился впечатлениями от победного броска баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса в концовке второго матча серии плей-офф с «Денвер Наггетс».
«Энтони Дэвис просто заткнул всех нас. Вот это да! Это было круто. Он играет как будущий MVP НБА», — написал Дуэйн Уэйд в своём «твиттере».
27-летний Дэвис выступает за «Лейкерс» с 2019 года, ранее он играл за «Нью-Орлеан Пеликанс» и был выбран этой командой в первом раунде драфта 2012 года. Дэвис — семикратный участник Матча звёзд НБА и олимпийский чемпион в составе сборной США.
В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» накануне состоялся второй матч финальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой команды из Лос-Анджелеса с разницей всего в два очка — 105:103.
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