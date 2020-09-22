Принтезис и Спанулис высказались о победном матче с ЦСКА в финале Евролиги-2012

Тяжёлый форвард «Олимпиакоса» Георгиос Принтезис и его одноклубник разыгрывающий Вассилис Спанулис вспомнили о победном матче с ЦСКА (62:61) в финале Евролиги-2011/2012. Победный бросок Принтезиса после передачи Спанулиса был признан лучшим моментом десятилетия в Евролиге.

«До конца оставалось 7-8 секунд. Тренер Душан Ивкович весь сезон пытался заставить нас играть быстро и набирать очки в быстром прорыве, поэтому все знали, что этого времени достаточно. Я не боялся взять на себя решающий бросок, потому что для этого мы играем в баскетбол. Спротсменам нравятся такие моменты. Хочу сказать, что без паса Вассилиса Спанулиса всё могло бы сложиться иначе. Хотя побеждает вся команда, и это было важнее всего. Радость, которую мы подарили фанатам, дала нам энергию для продолжения начатого», — приводит слова Принтезиса Eurohoops.



«Все парни доказали, что они великие игроки, помогли «Олимпиакосу» подняться на вершину и доставили радость миллионам людей этим трофеем. То, что мы тогда выиграли Евролигу, было чем-то особенным. В начале сезона у нас было много взлётов и падений. Мы сделали нечено особенное, вернули команду на вершину после 15 лет без титула Евролиги.



Все игроки, тренеры, менеджмент отлично поработали. Этот титул вселил в команду уверенность, что в следующем сезоне мы снова может выиграть. Чемпионское звание после стольких лет помогло многим сделать шаг вперёд в психологическом плане и поверить в то, что мы одни из лучших в Европе. Когда вы постоянно проигрываете, психология падает, но когда выигрываете Евролигу не один, а два раза подряд, чувствуете себя намного лучше», — сказал Спанулис.

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