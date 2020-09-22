Алекс Карузо: Леброн Джеймс не знал о моём существовании до прихода в «Лейкерс»
Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Алекс Карузо сообщил, что Леброн Джеймс не знал о его существовании до подписания контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Понятно, что Леброн не знал, кто я, до того, как он пришёл в „Лейкерс“, — приводит слова Карузо Pick and Roll.
Алекс Карузо во втором матче финальной серии Западной конференции с «Денвер Наггетс» (105:103, 2-0) стал автором эффектного данка, а также набрал 9 очков, 2 подбора и 2 передачи.
В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» накануне состоялся второй матч финальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой команды из Лос-Анджелеса с разницей всего в два очка — 105:103.
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