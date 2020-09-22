Дюрант и Риверс отреагировали на слова Ковингтона, назвавшего Леброна бесхребетным трусом

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант и защитник «Хьюстон Рокетс» Остин Риверс высказались по поводу комментария бойца UFC Колби Ковингтона, назвавшего звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса бесхребетным трусом.

Ковингтон, сторонник Дональда Трампа и противник движения Black Lives Matter, назвал Джеймса бесхребетным трусом на своей пресс-конференции.



Дюрант, двукратный MVP финала НБА и близкий друг Джеймса, яростно ответил на слова Ковингтона: «Кто это опять?», а Риверс, комментируя слова бойца UFC, называющего Леброна бесхребетным трусом задался вопросом: «Почему?»



Ковингтон известен консервативными взглядами. Ярый сторонник президента США Дональда Трампа, он критикует движение Black Lives Matter. На пресс-конференции после турнира UFC Fight NIght 178 он назвал активистов BLM бандитами, а их движение — фальшивым. «Осточертели эти бесхребетные трусы, такие как Леброн Джеймс», — сказал Ковингтон.