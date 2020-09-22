Джей Джей Редик назвал двух главных симулянтов НБА

Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Джей Джей Редик считает защитника «Бостон Селтикс» Маркуса Смарта и разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Патрика Беверли главными симулянтами в НБА. Также Редик отметил способность преувеличивать контакт у Кайла Лоури («Торонто Рэпторс») и Джеймса Хардена («Хьюстон Рокетс»).

«Самые главные «флопперы» НБА? Очевидно, что выделяются два игрока, — это Маркус Смарт и Патрик Беверли. Кайл Лоури в определённой степени хорош в преувеличении контакта. Я думаю, что Джеймс Харден тоже хорош в этом аспекте. Хотя для меня их действия не всегда являются симуляциями. Это скорее навык. Часто случаются действительно вопиющие «флопы» или судейские свистки. Скажем, когда вы смотрите на видео игры Хардена, думаете: «А ведь это это действительно не фол», — приводит слова Редика Clutch Points.