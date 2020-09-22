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Карасёв: у Монро был фантастический сезон в «Баварии». Полгода его никто не мог остановить

Карасёв: у Монро был фантастический сезон в «Баварии». Полгода его никто не мог остановить
Баскетбол / Евролига 0

Форвард «Химок» Сергей Карасёв высоко оценил уровень новичка команды центрового Грега Монро, который летом присоединился к подмосковному клубу после дебютного сезона в Евролиге в составе «Баварии».

«Сложно говорить, что Грег Монро не подходит для НБА, когда он там 16 очков и 10 подборов набирал. Это очень солидные цифры. Провёл в лиге много сезонов. Сейчас Монро в хорошей форме. Понятно, что Грег в новой команде, где нужно сыгрываться, но в Мюнхене он в прошлом году провёл фантастический сезон. Первые полгода его никто не мог остановить. Да и после только с двойной опекой. Он очень сильный игрок и это точно большое усиление для нас», — приводит слова Карасёва корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.

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