Украинский игрок «Барселоны» рассказал о работе под руководством нового главного тренера

Украинский баскетболист «Барселоны» Артём Пустовой поделился мнением о работе под руководством нового главного тренера каталонского клуба Шарунаса Ясикявичюса.
«Шарунас, безусловно, очень интересный человек. Видно, что он очень интегрирован в процесс, невероятно любит баскетбол, уважает клуб. Он очень эмоциональный, но это прежде всего касается игр. На тренировках он чаще всего спокойный. Но и там бывает, что очень эмоционально реагирует, ругает нас, когда считает, что мы работаем недостаточно тщательно. Не без этого», — приводит слова Артёма Пустового Basket.com.ua.
Ясикявичюс возглавил «Барселону» в межсезонье-2020, сменив Светислава Пешича. Ранее специалист руководил «Жальгирисом», который впервые в XXI веке вывел в «Финал четырёх» Евролиги. Ясикявичюс выступал за «Барселону» во время игровой карьеры.
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