Джей Джей Редик объяснил, почему Дэрил Мори не заслуживает критики за работу в «Хьюстоне»

Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Джей Джей Редик выразил мнение, что Дэрила Мори незаслуженно критикуют за работу на посту генменеджера «Хьюстон Рокетс», притом что за 13 лет в клубе он так и не смог привести его к чемпионскому титулу.



За последние шесть лет Мори вместе с командой участвовал только в двух финалах конференции (2015 и 2018) и постоянно терпел поражение.



«Я просто хочу сказать, что Дэрил Мори и «Хьюстон» заслуживают большой похвалы. Потому что, когда Кевин Дюрант подписал контракт с «Голден Стэйт Уорриорз», казалось, что другие команды не были готовы бросить им вызов и просто ждали, пока пройдёт время. К чести «Рокетс», они сделали всё, чтобы достичь успеха. В плей-офф 2018 они вели 3-2, пока Крис Пол не получил травму в конце пятой игры», — приводит слова Редика Basket USA.