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Эстонский ветеран — о смене команды: я больше не хотел много ездить по России

Эстонский ветеран — о смене команды: я больше не хотел много ездить по России
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Бывший капитан «Калева» Кристьян Кангур объяснил, что решился на переход в команду Таллиннского технического университета (TalTech) из-за усталости от постоянных поездок по России на игры баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Кристьян признался, что TalTech сделал ему лучшее предложение, а переговоры с «Калевом» были далеки от конкретики.

«Честно говоря, один раз мы общались с руководителями „Калева“ в середине лета, затем краткий разговор состоялся на прошлой неделе, но куда-то далеко с этими обсуждениями мы не продвинулись. У меня было довольно много вопросов. Как, в каком виде и с кем играть в Лиге ВТБ? Я больше не хотел много ездить по России», — приводит слова Кристьяна Кангура Err.ee.

Кангур — четырёхкратный чемпион Эстонии, двукратный чемпион Италии, обладатель Кубков Эстонии, Италии и Франции. Восьмикратный обладатель титула «Баскетболист года» в Эстонии.

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