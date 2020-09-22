Баркли — о Йокиче: надеюсь, Америка увидит, насколько великим игроком является этот парень
Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли похвалил центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича.
«Я должен снять шляпу перед этим Джокером. Надеюсь, что Америка получит шанс увидеть, насколько великим игроком является этот парень. Я имею в виду, чтобы в одиночку набрать 11 очков подряд… Он просто берёт и говорит: «Нам нужно набрать очки. Я сделаю это», – приводит слова Баркли Reddit.
«Наггетс» во втором матче финальной серии Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» уступили со счётом 103:105 и проигрывают в противостоянии — 0-2. Третий матч между командами пройдёт 23 сентября и начнётся в 4:00 мск.
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