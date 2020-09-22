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Эксперт: Смит закончился как игрок три года назад. Слушай, Джей Ар, иди отсюда

Эксперт: Смит закончился как игрок три года назад. Слушай, Джей Ар, иди отсюда
Баскетбол / НБА 0

Известный журналист Билл Симмонс, комментируя свою нелюбовь к «Лос-Анджелес Лейкерс», попутно обратился к Джей Ар Смиту.

«Джей Ар Смит, который закончился как игрок три года назад, кричит со скамейки: «Давай! Убей этого парня!». Слушай, Джей Ар, ты перестал быть игроком в 2017-м, иди отсюда. Не перевариваю этих «Лейкерс», — цитирует Симмонса Reddit.

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» во втором матче финальной серии Западной конференции обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 105:103 и ведёт в противостоянии — 2-0. Третий матч между командами пройдёт 23 сентября и начнётся в 4:00 мск.

В первой игре с «Наггетс» Джей Ар Смит превзошёл достижение легенды НБА Коби Брайанта. Он реализовал 203-й трёхочковый за карьеру в плей-офф, что позволило ему подняться на 9-е место в истории.

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