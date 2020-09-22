Маркус Смарт высказался о стычке в раздевалке «Бостона» после второй игры с «Майами»

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Маркус Смарт, который устроил в раздевалке разнос для одноклубников после второго поражения в финальной серии Восточной конференции НБА с «Майами Хит», прокомментировал этот инцидент.



«Мы – семья, а в семьях постоянно бывают ссоры. Бывает, я ругаюсь с братьями. Знаете, такое случается, особенно в такой семьёй, как наша, которая долго была вместе. Так бывает.

Я был бы более обеспокоен, если бы после поражения в второй игре все были спокойны, прохладны и безмятежны. Ненавижу проигрывать больше, чем мне нравится выигрывать. И я думаю, что играю с парнями, которые чувствуют то же самое.

Иногда вы должны прейти на другой тип энергии — найти это топливо, которое вернёт вас в нужное русло. Важно реагировать уже в третьей игре. Я знал, что мы эмоциональны, страстны, что все любим друг друга. Но мы ещё больше выросли благодаря этому испытанию. Я всегда говорил, что прежде, чем увидеть радугу, должна быть буря. Это была буря, которую нам предстояло пережить», — приводит слова Смарта Basket USA.