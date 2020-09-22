Седокова назвала причину скорой свадьбы с Янисом Тиммой

Известная певица Анна Седокова, недавно официально оформившая отношения с баскетболистом «Химок» и сборной Латвии Янисом Тиммой, объяснила, что заставило пару зарегистрировать свои отношения.

«Пожениться мы решили, потому что мы устали от этих закрытых границ. Например, я сейчас, не будучи его женой, не могу поехать с ним в Ригу, а теперь могу. Можете смело говорить, что мы поженились из-за документов. Сейчас надо все документы переделать», — приводит слова Седоковой «Экспресс газета».

Кроме того Анна подчеркнула, что её дети от предыдущих браков прекрасно ладят с Тиммой и счастливы браку. По словам Седоковой, в скором времени у неё будет «типично латышское имя и фамилия».

Пара обещает торжественно отметить свадьбу уже в следующем году.