Ванесса Брайант подала в суд за фото погибших Коби и Джианны

Ванесса Брайант, вдова легенды НБА Коби Брайанта, приняла решение подать в суд на ряд лиц, которые нелегально завладели посмертными фотографиями её супруга и дочери, Джианны, сообщает TMZ.

Согласно сведениям источников, восемь представителей правоохранительных органов сделали несколько фотографий Коби Брайанта и его дочери Джианны после гибели. Полицейские делали снимки для себя, но со временем один из них продемонстрировал фотографии девушке в баре. Это заметил один из сотрудников заведения и обратился в полицию.

Ванесса Брайант, получив соответствующую информацию, решила искать правды в суде, поскольку опасается, что нежелательные фотографии со временем просочатся в Интернет.

Напомним, Брайант и его дочь Джианна погибли 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта.