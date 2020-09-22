Ванесса Брайант подала в суд за фото погибших Коби и Джианны

Ванесса Брайант, вдова легенды НБА Коби Брайанта, приняла решение подать в суд на ряд лиц, которые нелегально завладели посмертными фотографиями её супруга и дочери, Джианны, сообщает TMZ.
Согласно сведениям источников, восемь представителей правоохранительных органов сделали несколько фотографий Коби Брайанта и его дочери Джианны после гибели. Полицейские делали снимки для себя, но со временем один из них продемонстрировал фотографии девушке в баре. Это заметил один из сотрудников заведения и обратился в полицию.
Ванесса Брайант, получив соответствующую информацию, решила искать правды в суде, поскольку опасается, что нежелательные фотографии со временем просочатся в Интернет.
Напомним, Брайант и его дочь Джианна погибли 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта.
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