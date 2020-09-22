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Комиссар НБА Сильвер внёс ясность в отношении времени начала нового сезона

Комиссар НБА Сильвер внёс ясность в отношении времени начала нового сезона
Баскетбол / НБА 0

Комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что сезон-2020/2021, скорее всего, начнется не раньше января 2021 года, сообщает Yahoo Sports.

Начало сезона на Рождество по-прежнему является идеальным вариантом, но он становится всё менее вероятным. Сильвер хочет провести стандартный сезон из 82 матчей регулярного чемпионата со зрителями на трибунах в 2021 году.

Пандемия коронавируса стоила лиге финансовых потерь размером в сотни миллионов долларов. Лучший способ избежать потери аналогичного дохода в 2021 году — провести полноценный сезон со зрителями на аренах. Обеспечение безопасности игроков, персонала и болельщиков, присутствующих на домашних аренах во время пандемии, представляет собой серьёзное препятствие, по поводу которого НБА сначала необходимо разработать план, а затем согласовать его с профсоюзом игроков лиги.

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